قرارات عاجلة من بايدن بخصوص سد النهضة

السبت، 20-02-2021
09:50 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد المتحدث باسم
الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن إدارة الرئيس جو بايدن
ستراجع السياسة الأمريكية
بشأن سد النهضة
، وستقيم الدور الذي يمكن أن تضطلع به لتسهيل التوصل إلى حل بين إثيوبيا
والسودان ومصر.
وأضاف برايس، في
تصريحات صحفية إن الولايات قررت عدم ربط التعليق المؤقت لبعض مساعدات إثيوبيا
بالسياسة
الأمريكية بخصوص سد النهضة
، حسبما نشرت "صدي " .
وأشار إلي أن
"الوقف المؤقت لمساعدات أجنبية أمريكية محددة لإثيوبيا
يؤثر على 272 مليون دولار
تخص قطاعي الأمن والتنمية"، لافتا إلى أن استئناف المساعدات سيعتمد على عدد من
العوامل وأن واشنطن أبلغت أديس أبابا بالقرار.
جدير بالذكر أ، إثيوبيا
في ملء خزان السد عقب أمطار الصيف الماضي رغم مطالب من مصر والسودان بالتوصل أولا إلى
اتفاق ملزم بشأن تشغيله.