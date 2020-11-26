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أغرب ما دار بين أحمد زكي و رغدة على فراش الموت

أحمد زكي
أغرب ما دار بين أحمد زكي و رغدة على فراش الموت
 
الخميس، 26-11-2020 07:54 ص خلود عادل

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة السورية رغدة رقم 63 حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية في حياتها وأشهرها في مصر.

تزوجت رغدة مرة واحدة من رجل الأعمال عبدالله الكحال وأنجبت منه 4 أبناء هم منة و بثينة و تميمة ومحمد .


وكانت رغدة ترتبط بحالة من الصداقة والقرب من الفنان أحمد زكي لكنها كانت - بحسب قولها - تدرك أن زيجتهما غير قابلة للنجاح لأسباب تحتفظ بها لنفسها.

وأشارت رغدة إلى أن الفنان الراحل أحمد زكي عرض عليها الزواج قبل وفاته وفي مراحله الأخيرة لكنها رفضت حتى لا يقول الناس أنها تفعل هذا طمعا في الميراث.

وأشارت إلى أن زكي عرض هذا العرض على فراش المرض الأخير لكنها قالت له: "أنت أقرب لي من أخي وأبي ويكفي أن الله يعلم ما في نوايانا".


 

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