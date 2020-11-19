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هكذا تصرف أحمد زكي حين ضربه أحد الكومبارسات بالـ "القفا" بقوة أمام الجميع

أحمد زكي
هكذا تصرف أحمد زكي حين ضربه أحد الكومبارسات بالـ "القفا" بقوة أمام الجميع
 
الخميس، 19-11-2020 07:13 ص المصريون
حلت أمس 18 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي الذي رحل عن دنيانا قبل 15 سنة تقريبا.

وحى الإعلامي محمود سعد الذي كان مقربا من الفنان أحمد زكي أنه كان ينوي عمل فيلم تسجيلي بعنوان "المندمج" ليتحدث عن مشوار "زكي" حيث وافق الأخير على الفكرة.

وأضاف: كنا نريد بدء الفيلم بمشهد غريب من فيلم "الليلة الموعودة" الذي جرى إنتاجه عام 1984.

وأردف: هذا المشهد كان به كومبارس من المفترض أن يضرب أحمد زكي ، وكان هذا الكومبارس يلمس رقبة أحمد زكي من بعيد تماما ، لكن الجميع تفاجأ في إعادة المشهد أنه يضرب أحمد زكي على "قفاه" بقوة كبيرة.

وأضاف: هنا صرخ المخرج يحيى العلمي : ايه ياض اللي أنت عملته في الأستاذ أحمد زكي دا؟ .. متجيبوش الواد تاني فرد أحمد زكي قائلا (سيبه أنا اللي قولتله) ونكتشف إن أحمد زكي قال للكومبارس "تديني قفا كويس أديك 100 جنيه" وكان ال100 جنيه وقتها مبلغا كبيرا .
 

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