أحمد زكي ينفعل على مفيد فوزي داخل منزله بسبب زوجته
أحمد زكي
الأحد، 22-11-202012:23 مالمصريون
نشر رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر من
لقاء إعلامي مع الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، أجراه معه مفيد فوزي داخل شقة
الأول.
وكشف أحمد زكي، خلال الفيديو، عن حزنه بسبب انفصاله عن زوجته
الفنانة هالة فؤاد، كما استاء من تطرق فوزي بمواضيع ترتبط بحياته الخاصة، ورد منفعلًا
عليه : “في حاجات ما ينفعش إنت تعرفها ولا حد من المشاهدين يعرفها بين الزوج والزوجة”.
وأوضح عدم رغبته في الرجوع لهالة فؤاد بعد الانفصال بسبب
الخلاف في وجهات النظر رغم احترامه الشديد لها، وعن سبب الانفصال قال: “أنا كنت عصبي
جداً وبتعصب على حاجات بسيطة، هي كانت بتستحملني”.
وتابع في الحديث عن سبب الانفصال: “أنا كنت عارف إنها موجودة
جنبي ومش حتسيبني وحتفضل تستحمل عصبيتي لحد ما يوم صحيت ما لقيتهاش لقيت البيت فاضي
عليا”.