أغرب انتقام.. يفقد "رجولته" على يد زوجته الغيورة

أرشيفية

لجأت زوجة غيورة إلى حيلة غريبة للانتقام من زوجها بعد أن اكتشفت أنه مكث طوال الليل في منزل زوجته الأخرى، من خلال الإقدام على عض عضوع الذكري، ما سيجعله عاجزًا عن ممارسة حياته الزوجية بشكل طبيعي طيلة حياته.



وفي تفاصيل الواقعة التي نشرتها صحيفة "ديلي ستار"، غرست الزوجة الحامل أسيفا ناكاجولو (38 عامًا)، أسنانها في العضو الذكري زوجها بشير مكير، تعبيرًا عن غضبها من قضائه الليلة السابقة داخل منزل امرأة أخرى بمنطقة بوجويري، شرقي أوغندا يوم الاثنين. واتهمت ناكاجولو، زوجها بأنه كان يخونها مع زوجته الثانية التي كانت تنتظر طفلاً.



وقالت الشرطة إن الزوج، البالغ من العمر 45 عامًا، وهو أب لتسعة أطفال، يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة، بعد أن "مات" قضيبه، حيث يعاني من "تمزق كبير" في "أعضائه التناسلية" عقب الحادث الذي تعرض له.



قال: "زوجتي الثانية هي أم حامل، سبب نومي هناك وعودتي إلى ناكاجولو في الصباح. عند رؤيتي، فضمت أعضائي التناسلية مما تسبب في تمزق كبير".



نقل مكير على الفور إلى المستشفى بعد الهجوم ولا يزال يتلقى العلاج من الإصابة المروعة، بعد أن اتصل أحد الجيران بسيارة إسعاف لإنقاذه خوفًا على حياته من أنه سينزف حتى الموت إذا لم ير طبيبًا.



قال الطبيب سونا، الذي يعالج الزوج، إن "لن يكون قادرًا على ممارسة الجنس لبقية حياته". وأضاف أنه "سيتبول بالقسطرة طوال حياته". وتابع: "لا يمكن إعادة ربط قضيبه لأنه مات، إذا جاز التعبير قبل أن يصل إلى المستشفى، هذا الرجل لن يتمكن من ممارسة الجنس لبقية حياته.



هذا الرجل سيتبول بالقسطرة لبقية حياته حسب الإصابات التي أصيب بها". وقال متحدث باسم شرطة بوسوجا الشرقية، إن الزوجة هربت بعد الحادث وبدأت مطاردة للعثور عليها.