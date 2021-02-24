الجمعة 26 فبراير 2021
توقيت مصر 10:45 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

على خطى "روبي فاولر".. "محمد صلاح" يوسع استثماراته بعيدًا عن الكرة

فيديو مرعب.. لحظة إلقاء أم لأطفالها من النافذة لإنقاذهم من النار

عاجل.. وفاة المستشار طارق البشري إثر إصابته بـ "كورونا"

خفض نسبة السكر في الدم بطريقة بسيطة

تناول هذه الأغذية لتحصل علي عيون سليمة

أحذر.. كثرة التثاؤب دليل علي إصابتك بمرض خطير

شاهد.. صورتان نادرتان للملك عبد الله وهو صغير بالعقال

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان وهو يمارس الفروسية

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كاميرات سرية توثق الدعارة المُباحة في شوارع إيران

ADS
 

أغرب إعدام.. إيران تشنق جثة امرأة لإرضاء حماتها

download
اعدام
 
الأربعاء، 24-02-2021 12:53 م


توفيت امرأة إيرانية بنوبة قلبية، قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقها، بعد إدانتها بقتل زوجها وهو مسؤول رفيع في الاستخبارات الإيرانية، لكن السلطات قامت بشنق جثةها.
وكانت، زهرة إسماعيلي، تنتظر دورها في المشنقة، الأربعاء الماضي، لإدانتها بقتل زوجها، لكنها سقطت ميتة إثر نوبة قلبية بعد إجبارها على مشاهدة 16 رجلا يشنقون أمامها، وفقا لرسالة من محاميها، أوميد مرادي، نشرتها صحيفة ذا تايمز البريطانية ومرصد حقوق الإنسان الإيراني.
ولم تكتف سلطات سجن رجائي شهر، سيء السمعة، في كرج، إحدى ضواحي العاصمة طهران، بوفاة زهرة، لكنها قامت بشنق جثةها تنفيذا لطلب حماتها التي أرادت مشاهدتها وهي مشنوقة، بحسب مرادي.
وقال مرادي: "شنقوا جسدها الميت، وركلت والدة الضحية، فاطمة عسل ماهي، المقعد من تحت قدميها حتى تتمكن من رؤية جثة زوجة ابنها على حبل المشنقة لبضع ثوان".
وأدينت زهرة الأم لطفلين، بقتل زوجها، علي رضا زماني، وهو مسؤول في وزارة المخابرات الإيرانية، لكن محاميها قال إنها أقدمت على قتله دفاعا عن نفسها وأطفالها وأنه كان يعاملهم بشكل عنيف.

وقال المرصد إن زهرة واحدة من ثلاث نساء تم إعدامهن خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 114 امرأة في عهد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي بدأ في عام 2013.
 

إقرأ ايضا

طارق البشري

عاجل.. وفاة المستشار طارق البشري إثر إصابته بـ "كورونا"

iranstudents

كاميرات سرية توثق الدعارة المُباحة في شوارع إيران

172

تزوجت 4 أقباط وقلم سعاد حسني جعلها تعتزل الإغراء (فيديو)

أخبار متعلقة

نبذة_عن_أبي_جعفر_المنصور

تزوج سرًا وأعدم كاتبه واغتيال لنجله.. لهذا لُقب بـ أبو جعفر المنصور

Capture

تفاصيل صادمة.. الإعدام والسجن المشدد لمغتصبي عروس الشرقية في شهر العسل

9241675881603123758

هزت جريمتها العالم.. حكم قضائي بشنق سيدة مرتين (صور)

201911120143484348

العثور على فنان شهير جثة هامدة داخل شقته وفيديو يكشف المستور

العثور-على-جثة-في-الإسكندرية

تشريح جثة إعلامي شهير يفجر صدمة عن سبب الوفاة

1575051193453916600

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإلغاء إعدام علي النمر