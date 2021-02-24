أغرب إعدام.. إيران تشنق جثة امرأة لإرضاء حماتها

الأربعاء، 24-02-2021
12:53 م
توفيت امرأة إيران
ية بنوبة قلبية، قبل تنفيذ حكم الإعدام
بحقها، بعد إدانتها بقتل زوجها وهو مسؤول رفيع في الاستخبارات الإيران
ية، لكن السلطات
قامت بشنق جثة
ها.
وكانت، زهرة إسماعيلي، تنتظر دورها في المشنقة، الأربعاء
الماضي، لإدانتها بقتل زوجها، لكنها سقطت ميتة إثر نوبة قلبية بعد إجبارها على مشاهدة
16 رجلا يشنقون أمامها، وفقا لرسالة من محاميها، أوميد مرادي، نشرتها صحيفة ذا تايمز
البريطانية ومرصد حقوق الإنسان الإيران
ي.
ولم تكتف سلطات سجن رجائي شهر، سيء السمعة، في كرج، إحدى
ضواحي العاصمة طهران، بوفاة زهرة، لكنها قامت بشنق جثة
ها تنفيذا لطلب حماتها التي أرادت
مشاهدتها وهي مشنوقة، بحسب مرادي.
وقال مرادي: "شنقوا جسدها الميت، وركلت والدة الضحية،
فاطمة عسل ماهي، المقعد من تحت قدميها حتى تتمكن من رؤية جثة
زوجة ابنها على حبل المشنقة
لبضع ثوان".
وأدينت زهرة الأم لطفلين، بقتل زوجها، علي رضا زماني، وهو
مسؤول في وزارة المخابرات الإيران
ية، لكن محاميها قال إنها أقدمت على قتله دفاعا عن
نفسها وأطفالها وأنه كان يعاملهم بشكل عنيف.
وقال المرصد إن زهرة واحدة من ثلاث نساء تم إعدام
هن خلال
الأسابيع القليلة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 114 امرأة
في عهد الرئيس الإيران
ي،
حسن روحاني، الذي بدأ في عام 2013.