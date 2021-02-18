هزت جريمتها العالم.. حكم قضائي بشنق سيدة مرتين (صور)

الخميس، 18-02-2021
02:24 م
المصريون
أسدل القضاء العراقي الستار على قضية السيدة التي هزت مشاعر العالم وتحدثت
عنها صحف عالمية بسبب جريمتها في حق طفليها، بعد أن تجردت من مشاعرها وقامت
بإلقائهما في نهر دجلة
، بالحكم بإعدام
ها شنق
ًا مرتين.
وفي التفاصيل، أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية
بغداد، اليوم
الخميس، حكما بالاعدام مرتين شنق
ًا حتى الموت بحق المرأة التي ألقت طفليها في نهر
دجلة، في أكتوبر الماضي، في جريمة اهتز لها الرأي العام العربي والعالمي.
ووفقا لوسائل إعلام عراقية
، قال مصدر قضائي، إن "محكمة جنايات الكرخ
اصدرت قرار الحكم بالاعدام مرتين شنق
ا حتى الموت لامرأة القت بأطفال
ها من أعلى أحد
جسور بغداد".
وفي 19 اكتوبر الماضي، صدم العرقيون والعالم أجمع بخبر عن أم عراقية
رمت طفليها من جسر الأئمة
فوق نهر دجلة
بالعاصمة بغداد.
وأفادت وزارة الداخلية العراقية
، في بيان نشرته عبر حسابها في
"فيسبوك"، بأن قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ودوريات مركز شرطة
الكاظمية تمكنت من القبض على المرأة التي قامت برمي أولادها من أعلى جسر الأئمة
ضمن منطقة الكاظمية بسبب خلاف مع طليقها.
وقامت فرق الإنقاذ بالبحث عن جثتيهما، وأوردت وسائل إعلام عراقية
بأن فرق
الإنقاذ تمكنت من انتشال جثتي الطفلين.