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أسرة نيرة أشرف: كشف عورتها لن يُمر

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نيرة أشرف
Native
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الأربعاء، 03-08-2022 09:04 ص
أعلنت أسرة نيرة أشرف ضحية حادث المنصورة عن أول تحرك لها عقب انتشار فيديو لابنتهم داخل مشرحة مستشفيات المنصورة الدولي عن اتخاذها كافة الإجراءات القانونية بالتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد مسرب الفيديو على مواقع السوشيال ميديا فيس بوك الأمر الذي أصاب أفراد أسرة بصدمة معنوية ونفسية جراء مشاهدتهم للمشاهد التمثيل وكشف عورات ابنتهم عقب قتلها علي يد زميلها الطالب محمد عادل والذي حكم عليه بتأييد حكم الإعدام عقب مثوله أمام محكمة جنايات المنصورة .
من جانبه، أعلن أشرف عبد القادر والد الفتاة الضحية نيرة أشرف أنه تواصل مع المحامي خالد عبد الرحمن وفوضه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مسرب ذلك الفيديو القصاص لابنته الضحية لافتا بقوله "حسبنا الله ونعم الوكيل وربنا يصبرنا وقادر على كل شىء" .

في ذات السياق أعلنت شروق أشرف الغريب شقيقة الفتاة الضحية عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي دونت عدة كلمات أهمها "اتخذنا إجراءات قانونية وأصعب مشهد نشوف أختنا في المشرحة وحسبنا الله ونعم الوكيل في متعاطفين مع القاتل الذي مثل بجثةها وأطاح بحياتها غدرا" .

من جانب آخر، دونت هدير أشرف شقيقة الفتاة الضحية الثانية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فس بوك"نيره وحشتينى يا نيره قلبى مكسور يارب ده وجع أكبر منى ومن تحملى لحظات مش بصدق انك روحتي ومش راجعه يعنى كده خلاص مش هشوفك تانى انتى الصغيره ازاى تمشى كده بسرعه طب عرفينى اشبع منك ..يارب اربط على قلبنا ونزل علينا الصبر  ..اللهم اجعلها هادئه أمنه مطمئنة فى نور من نورك  ..اللهم اجعلها فى زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بشرها بروح وريحان وجنات نعيم".

كما دونت في بوست اخر كلمات "انا بمر بانهيار نفسى اول مره ف حياتى احس ان روحى مسحوبه حزن قلبى عمره ما مر عليه تايهه فى الدنيا ناس بتكلمنى تقوللى منماش بعد الفيديو يومين طيب احنا حد تخيل احساسنا ايه وجعنا ازاى اختى اللى من دمى تموت لوحدها محدش جنبها واصحابها يدخلوا امتحانهم وهى يا حبيبتى تروح مكان تانى بس انتى جميله عند ربنا يا نيره لا يضرك بشر منعمه بالجنه يارب  ادعولها دائما ادعو لنا بالصبر .
 

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