دخلت عليها وفعلت أمرًا صادمًا بجثمان شقيقتها.. جريمة في غرفة ثلاجة الموتى

الإثنين، 25-07-2022
10:39 ص
فوجئت سيدة تعمل في
تغسيل وتكفين الموتى أثناء قيامها بتغسيل جثمان سيدة مودع في ثلاجة حفظ الموتى
بمستشفى جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بأن شقيقة
المتوفاة تحاول أخذ بصمة
شقيقة
ها على 6 عقود بيع ابتدائية خالية فأبلغت إدارة المستشفى وجرى ضبط المتهمة
واعترفت بارتكاب الواقعة.
تلقى اللواء سيد
سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية،
يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة تأمين المستشفى، يفيد بضبط "ش.ع.ال" 59
عامًا موظفة بمدرسة ثانوية للبنين، عقب محاولتها أخذ بصمة شقيقة
ها المتوفاة
والمتواجدة داخل ثلاجة حفظ الموتى "أع.ا" 41 عامًا، ربة منزل، وذلك على
6 عقود بيع ابتدائية خالية من البيانات.
انتقل ضباط المباحث
إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام "فادية.ع.م" 56 عامًا
مغسلة موتى، بتغسيل جثمان متوفاة ومودعة بثلاجة الموتى
بمستشفى الجامعة، لاحظت أن
شقيقة
المتوفاة حاولت أخذ بصمة
ها على 6 عقود بيع.
وبسؤال شقيقة
المتوفاة
أقرت بارتكاب الواقعة، وعللت المتهمة ذلك بتوصية المتوفاة لها بالتبرع بميراث
ها
لعمل الخير.
جرى التحفظ على العقود
خالية من البصمات وحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة
لتولي التحقيقات.