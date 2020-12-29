إجراء عاجل من جامعة دمنهور لطالب التجارة المفصول

الثلاثاء، 29-12-2020
02:49 م
متابعات- أمينة عبد العال
قال الطالب مصطفي شعلان الذي صدر قرار من مجلس تأديب كلية التجارة
بفصله
عاما ، أنها التقي الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور
اليوم في محاولة لحل
المشكلة .
شارك شعلان متابعيه علي " الفيسبوك " بصورة له تجمعه مع رئيس
الجامعة وكتب عليها " جار حل المشكلة مع رئيس الجامعة في وجود 8 أعضاء مجلس
النواب والشيوخ " ، حسبما نشرت " الوطن " .
وقال خلال بث على صفحته على فيسبوك، إنه تقدم صباح
اليوم الثلاثاء، بتظلم إلى رئيس الجامعة، الذي استقبله بحفاوة، ووعده بحل الأزمة ومحاسبة
المسئولين عنها، متوجها بالشكر إلى من تضامنوا معه، قائلا: "شكرا صوتنا وصل، فيه
مسئولين على قدر المسؤولية، والشباب يقدر، دي بلدكم محدش يقدر ياخد حقكم فيها".
جدير بالذكر أن الطالب صدر قرار
بفصله من الكلية بعد ظهوره في مداخلة تليفزيونية ينتقد خلالها التكدس و الزحام
داخل قاعات الدراسة .