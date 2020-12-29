الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
توقيت مصر 16:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة في الوسط الفني بعد وفاة هذا المخرج

بعد ارتفاعه.. الدولار يعود للتراجع أمام الجنيه

بالفيديو.. زلزال يتسبب في فرار أعضاء البرلمان السلوفيني

إجراء عاجل من جامعة دمنهور لطالب التجارة المفصول

الصحة تطالب بعمل المسحة بسرعة في هذه الحالة

بعد السلعوة .. حيوان مفترس آخر يهاجم قرية " بهجورة "

الرئيس يصدق علي حركة ترقيات التمثيل التجاري

مفاجأة صادمة تكشفها روسيا عن أرقام وفيات "كورونا"

الصحة العالمية تحذر من جائحات مستقبلية خطيرة

مسجد باريس ينسحب من المجلس الوطني لهذا السبب

ADS
 

إجراء عاجل من جامعة دمنهور لطالب التجارة المفصول

طالب تجارة دمنهور
طالب تجارة دمنهور
 
الثلاثاء، 29-12-2020 02:49 م متابعات- أمينة عبد العال
قال الطالب مصطفي شعلان الذي صدر قرار من مجلس تأديب كلية التجارة بفصله عاما ، أنها التقي الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور اليوم في محاولة لحل المشكلة .
شارك شعلان متابعيه علي " الفيسبوك " بصورة له تجمعه مع رئيس الجامعة وكتب عليها " جار حل المشكلة مع رئيس الجامعة في وجود 8 أعضاء مجلس النواب والشيوخ " ، حسبما نشرت " الوطن " .
وقال خلال بث على صفحته على فيسبوك، إنه تقدم صباح اليوم الثلاثاء، بتظلم إلى رئيس الجامعة، الذي استقبله بحفاوة، ووعده بحل الأزمة ومحاسبة المسئولين عنها، متوجها بالشكر إلى من تضامنوا معه، قائلا: "شكرا صوتنا وصل، فيه مسئولين على قدر المسؤولية، والشباب يقدر، دي بلدكم محدش يقدر ياخد حقكم فيها".
 جدير بالذكر أن الطالب صدر قرار بفصله من الكلية بعد ظهوره في مداخلة تليفزيونية ينتقد خلالها التكدس و الزحام داخل قاعات الدراسة .

 

إقرأ ايضا

المخرج السوري حاتم علي

صدمة في الوسط الفني بعد وفاة هذا المخرج

أرشيفية

بعد ارتفاعه.. الدولار يعود للتراجع أمام الجنيه

البرلمان السلوفيني

بالفيديو.. زلزال يتسبب في فرار أعضاء البرلمان السلوفيني

أخبار متعلقة

وائل الإبراشي

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا