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بعد أنباء عن وفاته.. بيان من أسرة وائل الإبراشي

الإعلامي وائل الإبراشي
وائل الابراشي
 
الأحد، 03-01-2021 09:23 ص المصريون

ترددت شائعات وأنباء عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بعد تدهور حالته الصحية ووضعه في غرفة العناية المركزة نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو ما نفته أسرة الإعلامي الكبير.
وأعلنت إدارة الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، آخر المستجدات الخاصة بصحته بعد انتشار الشائعات على السوشيال ميديا.
وقالت إدارة الصفحة خلال منشور جديد: «الآن الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن، ونرجوا من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة».
وأكدت الصفحة: « الإبراشي حالته مستقرة الآن بعد أن تمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من الرئتين في اليومين الماضيين، ويؤكد الإبراشي أنه على ثقة تامة بالشفاء بإذن الله تعالى، مطالبا جمهوره ومحبيه بالدعاء له».
وكان الإبراشي عانى من الأعراض بشكل أقوى، حيث نشرت صفحته الرسمية على «فيس بوك»، خبر نقله إلى العناية المركزة. وبعد ساعتين تقريبا في العناية المركزة، أعلنت الصفحة تحسن حالته الصحية، وانتقاله إلى غرفة عادية.
 

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