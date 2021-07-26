أحمد موسى يهاجم لاعبي المنتخب الأوليمبي: الهجوم مكسح
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الإثنين، 26-07-202111:12 ص
شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020،
مؤكدا أن الأداء لم يكن كما نتوقع وكان سلبيا.
وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد،
مساء اليوم الأحد، أن بعثة مصر لم تكن في المستوى المطلوب حتى اليوم، متابعا أنه
خرج كثيرون من أعضاء البعثة من الأوليمبياد.
وتابع أحمد موسى، أن فريق الارجنتين ضعيف ولم يلعب مباراة، لافتا إلى أن
منتخب مصر الأوليمبي كان دون المستوى ولدينا فرصة كبيرة للفوز بمنتهى السهولة
ومسألة الروح والدفاع والمقاتلة.
وقال موسى، إن أحمد ياسر ريان أمام المرمى ولم يكن في الموعد، ورمضان صبحي
لم يكن جيدا، والدفاع كان جيد جدا، وخط الهجوم كان مكسح تماما.