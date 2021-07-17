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السودان يعلن انخفاض منسوب المياه 50% بسبب سد النهضة

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السبت، 17-07-2021 07:37 م

أكدت إدارة سد “الروصيرص” في السودان “استمرار انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق بنسبة تصل إلى 50%”.
وأصدرت إدارة السد تحذيرات من أن “تأخر استئناف المفاوضات سيعرض سد الروصيرص للخطر”، في وقت قالت فيه إثيوبيا إنها تتجهز لمواجهة فيضانات خطيرة، بحسب موقع روسيا اليوم.
وكانت مصر قد أعلنت اتخاذ إجراءات لمواجهة أي نقص محتمل للمياه.
وأكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في وقت سابق، أن القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة، للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان.
 

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