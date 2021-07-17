مي حلمي تفتح النار على تامر شلتوت: عاوز يركب الترند على صورتي معاه

السبت، 17-07-2021
08:39 م
أثيرت
حالة من الجدل عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، بعد
نشر الفنان تامر شلتوت
، صورة سيلفي مع الإعلامية مي حلمي
، على متن طائرة، مكتفيًا
بوضع "قلب" على الصورة دون توضيح تفاصيل أكتر عن مناسبة الصورة.
وتساءل
الجمهور عن كونه هو الشخص الذي أعلنت الارتباط به قبل يومين وأنها ستتزوج قريبًا،
الأمر الذي جعلها تخرج وتنفي هذا الأمر.
وكتب
تامر بعدها عبر حسابه علي" انستجرام": "للتوضيح...انا مسافر لشغل في
شرم الشيخ وقابلت (الزميلة) مي، صدفة في الطيارة.. بس كده.. (يا أيها الذين آمنوا إن
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)".
وهاجمت
الإعلامية مي حلمي
الفنان تامر شلتوت
، وكتبت مي حلمي
عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل
الاجتماعي "إنستجرام": "كل واحد عاوز يركب التريند وما بيخدش باله من
أذيته لغيره.. بحب زمايلي وبحترمهم جدا لكن مش طبيعي بعد إعلاني لارتباطي بيومين تيجي
تتصور معايا لما شوفتني في الطيارة بالصدفة، وتحط قلب على الصورة وتسيب عنصر التشويق
للجمهور وما فيش إحساس بالغير".
وأضافت
مي حلمي
: "ليه؟ إيه الإفادة؟ كان ممكن زي ما وضحت للناس بعدها بست سبع ساعات،
كنت تكتب صدفة حلوة زميلتي العزيزة مي أوقع، أنا بحب الكل وما بحبش أشوف الناس وحشة،
مهما حصل لكن ده بيؤذيني أنا..".
وأنهت
مي حلمي هجوم
ها كاتبة: "ما كنتش مستاهلة القصة عشان حبة أخبار ملهمش لزمة غير
إنهم يضروني في نفسيتي مش أكتر وقت فرحتي، معرفش كان المفروض أتصرف إزاي كنت أرفض الصورة
لكن أكيد مش هعرف نوايا الغير".