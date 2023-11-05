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أحمد موسى: "يا حج إسماعيل هنية متخليناش نرجع لورا عشان منزعلش بعض"

أحمد موسى: "يا حج إسماعيل هنية متخليناش نرجع لورا عشان منزعلش بعض"

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أحمد موسى
الأحد، 05-11-2023 09:32 ص

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حجم المساعدات التي دخلت لقطاع غزة حتى الآن قدرها 7 آلاف طن، منها 5 آلاف من مصر والباقي مصدره 17 دولة و30 منظمة.

 

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد،: "مش عاوزين حد يشكرنا، بنعمل ده عشان أشقائنا وعشان ربنا".

 

ووجه موسى رساله: "يا حج إسماعيل هنية شوف اللي بتقدمه مصر على الأرض وكفاية عبث، مصر بس اللي بتعمل، وفي دول تتكلم وتهاجم ومبتعملش حاجة، وأنت لو قاعد في غزة مكنتش هاجمت ولا اتكلمت لأنك كنت شوفت مصر بتعمل أيه".

وأضاف: "الجزء الواقع تحت السيادة المصرية لا أحد يؤثر عليه، والمشكلة في الجانب الثاني الذي لا يقع تحت السيطرة المصرية، القاهرة تتحكم في الجزء الخاص بها".

 

وتابع: "أنت فاهم دخول المساعدات سهل يا حج إسماعيل هنية؟!، ده المجرم نتنياهو مش عاوز يدخل كيلو أرز للداخل الفلسطيني وحزب الليكود لا يريد إقامة دولة فلسطينية"، قائلا: "أن كنت أتمنى أن تكون مع أشقائك في غزة وتتولى إدارة وتنظيم دخول المساعدات وعلاج المصابين، مش بقولك تقوم بعمليات عسكرية أنت راجل بتاع سياسة، وساعتها كنت هتعرف مصر بتعمل أيه للأشقاء في فلسطين".

 

وقال موسى: "كفاياكم كلام على مصر في أي حتة، واللي عاوز يتكلم المواقف واضحة، وهيجي يوم والعدوان هيخلص ومصر حلته قبل كده، وهتحله إن شاء الله بإذن الله المرة دي وهتوقف العدوان، وبعد وقف إطلاق النار نبدأ نقول ولكن دلوقتي وقت الدعم مش الكلام".

 

واختتم الإعلامي أحمد موسى: "يا حاج هنية في ناس تحت الأنقاض في غزة مش عارفين يطلعوها منذ 29 يومًا، لأنك بتتعامل مع المجرم نتنياهو".

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