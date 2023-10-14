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وزير الخارجية الأردني...التصعيد العسكري في غزة يدفع المنطقة إلى جحيم الحرب

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السبت، 14-10-2023 02:30 م نسمه عبد الوهاب
حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، من إطالة أمد الحرب في غزة، موضحًا أنه كلما مر الوقت زاد القتل والدمار والمعاناه، والتصعيد الحالي يدفع المنطقة إلى جحيم الحرب.

وتابع خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الكندي، أن المجتمع الدولي، يجب أن يتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا: "هناك احتلال يجب أن ينتهي".

ولفت وزير الخارجية الأردني إلى أن الموقف العربي كان واضحا أننا نريد السلام العادل والشامل الذي يوفر السلم للفلسطينيين والإسرائيليين، وللمنطقة بأكملها.

وأكد أن دولة فلسطين يجب أن تقوم، ويجب أن تحصل المواطنين على حقوقها، فطريق السلام واضحة، ليتحرك فلتتوقف الحرب، وتمارس المجتمعات الدولية دورها بإتاحة حل حل سياسي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني مشروعة كاملة".

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