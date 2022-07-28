‏صدور 10 أحكام قضائية ضد مرتضى منصور

الخميس، 28-07-2022
11:04 ص
قضت محكمة كلي تعويضات
الجيزة بإلزام مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك
، بأداء مبلغ ٩٥٠ ألف جنيه في ١٠
قضايا بتهمة سب وقذف ممدوح عباس
.
وأصدرت اليوم كل من
الدوائر (6) و (12) تعويضات كلي الجيزة 10 أحكام قضائية بالتعويض في القضايا أرقام
(332 لسنة 2021 و 372 لسنة 2021 و371 لسنة 2021 و327 لسنة 2021 342 لسنة 2021 و333
لسنة 2021 و341 لسنة 2021 و328 لسنة 2021 و345 لسنة 2021 و344 لسنة 2021 والمقامة
من ممدوح محمد فتحي عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك
الأسبق وآخرين ضد مرتضى
منصور.
وبلغ إجمالي التعويضات
المحكوم بها في القضايا المنوه عنها مبلغ وقدرة 950,000 جنيه (فقط تسعمائة وخمسين
ألف جنية) مضافاً إليها 4% فائدة قانونية حتى تمام السداد، وذلك عن وقائع السب
والقذف والتشهير المرتكبة من مرتضى منصور
.