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أول ظهور لنجم الأهلي في الدوحة بعد الانضمام لفريق قطر

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الأهلي
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السبت، 30-07-2022 02:19 م
وصل الدولي المغربي بدر بانون مدافع الأهلي السابق، إلى الدوحة، اليوم السبت، لاتمام صفقة انتقاله إلى صفوف فريق قطر القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر، أن يجري بدر بانون الكشف الطبي تمهيدًا لتفعيل عقد انتقاله إلى قطر القطري وحصول الأهلي على مستحقاته المالية التي تم الاتفاق عليها.

وكان النادي الأهلي أعلن بشكلي رسمي موافقة إدارة النادي على طلب اللاعب المغربي بدر بانون، لرحيله إلى نادي قطر القطري وعدم رغبته في استكمال تعاقده داخل أسوار القلعة الحمراء.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي، إن اللاعب طلب عقد جلسة خاصة معه وأبلغه برغبته في الرحيل إلى الدوري القطري لظروف خاصة به.. وإنه يقدر كثيرًا موقف النادي الأهلي ومساندته له طوال الفترة الماضية لكن هناك أمورًا خارجة عن إرادته لا تجعله يستطيع استكمال تعاقده مع النادي.



 

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