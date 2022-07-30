أول ظهور لنجم الأهلي في الدوحة بعد الانضمام لفريق قطر

السبت، 30-07-2022
02:19 م
وصل الدولي المغربي بدر بانون
مدافع الأهلي السابق، إلى الدوحة، اليوم
السبت، لاتمام صفقة انتقاله إلى صفوف فريق قطر
القطر
ي، خلال فترة الانتقالات
الصيفية الحالية.
ومن المقرر، أن يجري بدر بانون
الكشف الطبي تمهيدًا لتفعيل عقد انتقاله إلى
قطر
القطر
ي وحصول الأهلي على مستحقاته المالية التي تم الاتفاق عليها.
وكان النادي الأهلي أعلن بشكلي رسمي موافقة إدارة النادي على طلب اللاعب
المغربي بدر بانون
، لرحيله إلى نادي قطر
القطر
ي وعدم رغبته في استكمال تعاقده داخل
أسوار القلعة الحمراء.
وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي، إن اللاعب طلب عقد جلسة خاصة
معه وأبلغه برغبته في الرحيل إلى الدوري القطر
ي لظروف خاصة به.. وإنه يقدر كثيرًا
موقف النادي الأهلي ومساندته له طوال الفترة الماضية لكن هناك أمورًا خارجة عن
إرادته لا تجعله يستطيع استكمال تعاقده مع النادي.