أحمد مرتضى منصور يعلن وفاة رئيس نادي الزمالك السابق

الخميس، 25-11-2021
12:37 ص
أعلن أحمد
مرتضى منصور، وفاة المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك
الأسبق إثر صراع
مع المرض.
وكتب أحمد
مرتضى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" البقاء لله
توفى الى رحمة الله المستشار جلال ابرهيم رئيس نادي الزمالك
السابق الرجاء الدعاء له
بالرحمة والمغفرة".
وعمل المستشار جلال إبراهيم بسلك القضاء كمستشار وتولى منصب
رئيس محكمة الجنايات، وتولى رئاسة الزمالك
في الفترة من 1992 إلى 1996، وتولى رئاسة
النادي للمرة الثانية عام 2010 حتى 2011، بعد الحكم ببطلان نتيجة الانتخابات التي أقيمت
في مايو 2009.