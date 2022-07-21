أحمد فلوكس يعلن اعتزاله التمثيل: «قررت أن أتوب لله توبة نصوحة»

الخميس، 21-07-2022
08:53 ص
أعلن الفنان أحمد
فلوكس، اعتزال
ه التمثيل خلال الفترة المقبلة مؤكدًا أنه سيتوب إلى الله.
وقال في تدوينة عبر
انستجرام: أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله ..لقد قررت أن أتوب
إلي الله توبة
نصوحة راجيا مغفرته و أن أبذل كل ما في وسعي علي أن أكون علي الصراط
المستقيم .
وأضاف: أرجو لأي شخص
أسأت له في يوم من الأيام و حدث مني أي شئ أن يغفرلي ... مسامح كل الناس و لا اريد
شيئا من أحد و أدعو لكل من عرفتهم في حياتي أن الله ينورهم كما أنار لي طريقي و أن
يهديهم .... دعواتكم أن يثبتني و بدعيلكم من قلبي .. يا رب يغفرلي و يغفرلكم ...
تحياتي للجميع و دعواتكم.