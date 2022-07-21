الخميس 21 يوليه 2022
توقيت مصر 19:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يفاجئ الجميع ويصعد للمرة الثانية في نفس اليوم

تفاصيل مرعبة لغرق قبطان مصري وزميله في المحيط الهندي

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

سعودية شهيرة: والله ثم والله ما أتزوج عربي

بيان رسمي من «شيرين» .. اعتذار ورجاء ولجؤ للقضاء

وفاة الفنان صادق قليني الصديق المقرب لـ عزت أبوعوف

الريال السعودي يصل لأعلى سعر له أمام الجنيه المصري

تخفيض رسوم 3 مطارات في السعودية بنسبة 35%

«أنا بيه ابن بيه».. من هو عمر هريدي دفاع القاضي المتهم بقتل زوجته شيماء جمال

اشتباك لفظي بين والدة شيماء جمال وزوجها القاتل داخل المحكمة يكشف مفاجآت صادمة

ADS
 

أحمد فلوكس يعلن اعتزاله التمثيل: «قررت أن أتوب لله توبة نصوحة»

2020_6_24_19_18_47_113
أحمد فلوكس
Native
Teads
الخميس، 21-07-2022 08:53 ص

أعلن الفنان أحمد فلوكس، اعتزاله التمثيل خلال الفترة المقبلة مؤكدًا أنه سيتوب إلى الله.
وقال في تدوينة عبر انستجرام: أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله ..لقد قررت أن أتوب إلي الله توبة نصوحة راجيا مغفرته و أن أبذل كل ما في وسعي علي أن أكون علي الصراط المستقيم .
وأضاف: أرجو لأي شخص أسأت له في يوم من الأيام و حدث مني أي شئ أن يغفرلي ... مسامح كل الناس و لا اريد شيئا من أحد و أدعو لكل من عرفتهم في حياتي أن الله ينورهم كما أنار لي طريقي و أن يهديهم .... دعواتكم أن يثبتني و بدعيلكم من قلبي .. يا رب يغفرلي و يغفرلكم ... تحياتي للجميع و دعواتكم.
 

إقرأ ايضا

135-105543-loss-egyptian-captain-indian-ocean-2

تفاصيل مرعبة لغرق قبطان مصري وزميله في المحيط الهندي

download

سعودية شهيرة: والله ثم والله ما أتزوج عربي

1811269_0

بيان رسمي من «شيرين» .. اعتذار ورجاء ولجؤ للقضاء

أخبار متعلقة

2df9446e-11-131

بعد حذف صورها.. ديانا حداد تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة اعتزالها الفن

download

حذفت صورها وأغلقت حساباتها.. اختفاء فنانة شهيرة وأنباء عن اعتزالها

299336_0

مبروك عطية يعلن الاعتزال بسبب «أزمة نيرة أشرف»