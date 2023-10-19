وزير الخارجية يكشف سر طرح السيسي فكرة تهجير الفلسطينيين لصحراء النقب
وزير الخارجية
الخميس، 19-10-202312:40 م
كشف وزير الخارجية سامح شكري، حقيقة طرح مصر على الغرب تهجير الفلسطينيين بقطاع غزة في صحراء النقب وهي أراضٍ فلسطينية محتلة من إسرائيل.
وأوضح سامح شكري وزير الخارجية خلال لقائه بقناة "العربية": "الطرح المتعلق بتهجير الفلسطينيين لصحراء النقب إذا كان هناك من قبل سلطة الاحتلال أفكار مرتبطة بأي نوع من العمل غير المشروع، ليس بأن يأتي إزاء دولة ذات سيادة، ولكن الأمر مرتبط بعدم شرعية تهجير الفلسطينيين في غزة لمصر، وإذا كان هناك عمل مخالف للقانون من أولى أن يتم تفعيله علي من يسعى لتحقيق هذا الغرض ولا يأتي بنتيجة علي دولة ذات سيادة".
وأضاف وزير الخارجية: "فكرة طرح تهجير الفلسطينيين الي سيناء يزيد الأمر تعقيدا ويدخلنا في دائرة مبهمة يجب تجنبها".
وتابع: "نؤكد عدم شرعية أي جهود تبذل لنزوح المواطنين المدنيين عن أراضيهم وموطنهم وترك مقدراتهم ويخلقوا قرار تستفيد منه دولة الاحتلال".