الخميس 19 أكتوبر 2023
توقيت مصر 20:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الاحتلال يعلن تصفية 10 من قوة النخبة في المقاومة الفلسطينية

تعليق مفاجئ من ساويرس على مداخلة باسم يوسف النارية بشأن فلسطين

وزير الخارجية يكشف سر طرح السيسي فكرة تهجير الفلسطينيين لصحراء النقب

خليل يطلب تطليق زوجته: خانتني مع طليقها وأنا نايم

الاعتراف بإسرائيل.. شرط ألمانيا للحصول على جنسيتها

وزير الداخلية الفرنسي يهاجم كريم بنزيمة لدعمه فلسطين: ينتمي لجماعة الإخوان

سعودية صدمت فتيات فتسببن في طلاقها بتهمة الخيانة الزوجية!

تفاعل واسع.. فيديو صلاح يتخطى حاجز الـ 100 مليون مشاهدة في ساعات قليلة

بايدن يعلن موعد دخول اللمساعدات لـ غزة عبر معبر رفح

محمد رمضان يخرج عن صمته وينفعل: دي قمة الجبن وعدم الرجولة.. فين جيوشنا؟

وزير الخارجية يكشف سر طرح السيسي فكرة تهجير الفلسطينيين لصحراء النقب

IMG-20231019-WA0011
وزير الخارجية
الخميس، 19-10-2023 12:40 م


كشف وزير الخارجية سامح شكري، حقيقة طرح مصر على الغرب تهجير الفلسطينيين بقطاع غزة في صحراء النقب وهي أراضٍ فلسطينية محتلة من إسرائيل.
وأوضح سامح شكري وزير الخارجية خلال لقائه بقناة "العربية": "الطرح المتعلق بتهجير الفلسطينيين لصحراء النقب إذا كان هناك من قبل سلطة الاحتلال أفكار مرتبطة بأي نوع من العمل غير المشروع، ليس بأن يأتي إزاء دولة ذات سيادة، ولكن الأمر مرتبط بعدم شرعية تهجير الفلسطينيين في غزة لمصر، وإذا كان هناك عمل مخالف للقانون من أولى أن يتم تفعيله علي من يسعى لتحقيق هذا الغرض ولا يأتي بنتيجة علي دولة ذات سيادة".
وأضاف وزير الخارجية: "فكرة طرح تهجير الفلسطينيين الي سيناء يزيد الأمر تعقيدا ويدخلنا في دائرة مبهمة يجب تجنبها". 
 وتابع: "نؤكد عدم شرعية أي جهود تبذل لنزوح المواطنين المدنيين عن أراضيهم وموطنهم وترك مقدراتهم ويخلقوا قرار تستفيد منه دولة الاحتلال".

إقرأ ايضا

IMG-20231009-WA0014

خليل يطلب تطليق زوجته: خانتني مع طليقها وأنا نايم

IMG-20231019-WA0016

محمد رمضان يخرج عن صمته وينفعل: دي قمة الجبن وعدم الرجولة.. فين جيوشنا؟

IMG-20231019-WA0012

بيج رامي يظهر في فيديو باكيًا:" احنا أشباه رجال.. والله ما خان فلسطين إلا احنا"

أخبار متعلقة

Capture

الصين تدعو لدعم فلسطين ووقف إطلاق النار

IMG-20231010-WA0018

فيديو يوثق لحظة هجوم مقاتلي القسام على مهرجات إسرائيلي وقتل 260 شخصًا

1r6FlMqr

أول قرار من نتنياهو بعد هجوم طوفان الأقصى على إسرائيل