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طعن فنانة شهيرة بالسكين بعد عودتها من دبي .. والسبب صادم

فنانة
طعن فنانة شهيرة بالسكين بعد عودتها من دبي .. والسبب صادم
 
الخميس، 29-10-2020 06:56 ص أحمد عادل شعبان
تعرضت الفنانة الهندية مالفي مالهوترا للطعن على يد حبيبها يوجيشكومار ماهيبال سينجفي بسبب رفضها الزواج منه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة The Times Of India فإن مالفي أصيبت بطعنة في البطن وأخرتين في الذراع .

وتتعافى مالفي حاليا من عملية الطعن في المستشفى حيث بينت التحريات أنها كانت على علاقة بحبيها لكن حدثت خلافات قوية بينهما بعد طلبه الزواج منها.

وأشارت التحريات إلى أنها رفضت طلب حبيبها بالزواج وأنه تقابل معها بعد عودتها من دبي وحدثت بينهما مشادة قام على إثرها بطعنها.
 

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