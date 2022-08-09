أبناء فنانة شهيرة يقرران مقاطعتها تمامًا بعد صورها العارية

أعلن طليق الفنانة بريتني سبيرز أن ابنيهما قررا التوقف بشكل تام عن رؤية أمهما ومقاطعتها .وقال في تصريحات صحفية : عندما كانت بريتني سبيرز تحت وصاية والدها كان الأمر جيدا وقد حماها ذلك من الكثير من المشاكل .وأضاف: عندما نشرت بيرتني سبيرز صورها عارية كان هذا هو الموقف الأصعب في حياتي وحياة أطفالي .و أردف: أفهم أن هذا التصرف كان جزءا من معركتها مع والدها وقد قلت لأولادي إن أمهم تحاول التعبير عن نفسها لكن تخيل مثلا أن طفل يذهب إلى المدرسة بعد ظهور أمه عارية .. كيف سيكون الأمر؟واستدرك: أبنانا قررا مقاطعة والدتهما والتوقف عن رؤيتها تماما بعد واقعة الصور .