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مفاجأة.. فنانة شهيرة تظهر على قيد الحياة رغم خبر وفاتها منذ 30 عامًا

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مفاجأة.. فنانة شهيرة تظهر على قيد الحياة رغم خبر وفاتها منذ 30 عامًا

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نعمت مختار
Native
Teads
الأربعاء، 13-07-2022 03:13 م


تفيد وسائل الإعلام بأن الفنانة والراقصة الشهيرة نعمت مختار، توفيت منذ أكثر من 30 عامًا.
لكن في مفاجأة صادمة، أكد المنتج الفني عمرو الصيفي، ابن الممثلة الراحلة زهرة العلا، أن الفنانة نعمت مختار ما زالت على قيد الحياة، وأنها تبلغ من العمر 90 عامًا.
وفي منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هنأها بحلول عيد الأضحى المبارك السبت الماضي، كدليل بأنها على قيد الحياة.
 كما عبّر عن أسفه لاستمرار الإنترنت بتأكيد وفاتها في وقت أنها لا زالت على قيد الحياة.
وكتب على صفحته الخاصة : "الست نعمت مختار.. كل سنة وانتي بصحة وخير.. نعمت مختار فنانة منذ كانت طفلة.. راقصة.. ممثلة.. مطربة.. منتجة سينمائية.. لها أدوار مختلفة في أفلام كثيرة (بين القصرين.. قصر الشوق.. امرأة غلبت الشيطان.. الزوج العازب).. للأسف، المعلومات الخاطئة الموجودة على شبكة الإنترنت تفيد بوفاتها من سنة 1989.. هل يوجد وسائل لتصحيح هذه المعلومة الخاطئة؟.. ملحوظة: أنا على تواصل دائم معها حتى أمس للتهنئة بالعيد".



 

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