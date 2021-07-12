الثلاثاء 13 يوليه 2021
توقيت مصر 12:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

4 عروض أوروبية تنهال على محمد شريف بعد تألقه مع الأهلي

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

وزيرة الصحة تعلن موعد الموجة الرابعة لـ كورونا

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

كاتبة كويتية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 بطريقة مثيرة (فيديو)

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كورونا.. الصحة العالمية تحذر من عواقب وخيمة

ADS
 

آخر ما كتب شقيق رامي صبري قبل وفاته هروبًا من مصحة علاج الإدمان

1579274_0
.
Native
الإثنين، 12-07-2021 12:55 م
توفى كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، صباح اليوم، إثر حادث غرقه في ترعة المريوطية، أثناء هروبه من مصحة إدمان.
وكان كريم صبري، وجه رسالة لوالدته قبل وفاةه بعدة أيام، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "ربنا يخليكي ليا يا أمي ويحفظك دايمًا يارب".
 وكان المطرب رامي صبري، نعى شقيقه كريم صبري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، داعيا الله أن يرحمه ويغفر له.
ونشر رامي صبري بحسابه الشخصي على "انستجرام" صورة شقيقه الراحل وعلق عليها: "توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري ندعو الله أن يرحمه ويغفر له".

 

إقرأ ايضا

Screenshot_5-674x675-1

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

202011300226262626

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

download

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

أخبار متعلقة

20201265291626040004

انتحار شقيق الفنان رامي صبري.. تعرف على السبب الصادم

resize

«أنا راضية بقضاء الله».. أول تعليق من دلال عبدالعزيز على وفاة سمير غانم

algetoday-ؤرلات

نجل يونس شلبي يفجر مفاجأة صادمة عن سبب وفاته: هزيمة الزمالك

202012241122162216

الديوان الأميري في الكويت يعلن عن حالة وفاة

Capture

صدمة وحزن.. تزيين نعش "عروس الشرقية" ببوكيه ورد وطرحة فرحها

60e809b142360479d87a2053

مرض لاعين.. وفاة جيهان السادات والرئيس يصدر قرارًا عاجلًا بشأنها