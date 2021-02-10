الأربعاء 10 فبراير 2021
توقيت مصر 10:54 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بن زايد : الحلم يتحول إلي واقع

مجلة " travel inside " السويسرية: مصر أفضل وجهة سياحية في العالم

الجيش العراقي يطلق عمليات عسكرية في بغداد

وفاة كرم زهدي رئيس مجلس شورى الجماعة الاسلامية

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

بعد حرمانهما من اللعب.. أبوتريكة يعتذر لـ"الشحات" و"كهربا"

بعد عزلهما.. قرار جديد صادم من الفيفا بشأن "كهربا" و"الشحات"

سعودي بارز عن زواج معز مسعود وحلا شيحة: هذا ليس داعية وإنما داهية

بعد إطلاق مسبار الأمل.. علاء مبارك يوجه رسالة للإمارات

بالفيديو.. القرآن الكريم من "كتاب هداية" إلى "دفتر شيكات"

ADS
 

وفاة كرم زهدي رئيس مجلس شورى الجماعة الاسلامية

كرم زهدي
كرم زهدي
 
الأربعاء، 10-02-2021 09:50 ص المصريون
توفي اليوم كرم محمد زهدي رئيس مجلس شورى الجماعة الاسلامية الأسبق.

ونعى افراد من الجماعة الاسلامية كرم زهدي عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

يذكر أن كرم زهدي، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الاسبق، وصاحب مبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة، والدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة، كان قد قرر حل مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والتقدم باستقالتهما من إدارة الجماعة والتفرغ للعمل الدعوى، بعد خلافات حادة بين قيادات الجماعة بمختلف المحافظات عقب الإفراج عن عبود الزمر ومطالبته بإجراء انتخابات لاختيار مجلس شورى جديد للجماعة الإسلامية.
 

إقرأ ايضا

فريق الأهلي

الطبيب يحذر بنهاية مستقبل لاعب الأهلي حال إجرائه عملية جراحية

فنان

مقتل يوتيوبر شهير بسبب مقلب: كان بيهزر والناس أخدت الموضوع جد وقتلوه

فنان

فنان شهير: اتمنيت زوال كل النعم اللي عندي .. بس ترجعلي نعمة الصحة

أخبار متعلقة

image

الموت يفجع العائلة المالكة.. أمير الكويت يُعزي الملك سلمان

وجه عبلة الكحلاوي

شاهد.. ماذا يقول وجه عبلة الكحلاوي؟ آيات الله تتلى على الوجوه

s920099131048

عبلة الكحلاوي.. ابنة فنان شهير ومرجع «الفنانات التائبات»

660326_0

شيخ الأزهر ينعى عبلة الكحلاوي بكلمات مؤثرة

Capture

«ماذا بينكم وبين الله»..وفاة العروس وأمها وأخيها «ليلة الدخلة» بطريقة غريبة

الشيخ الشحات إبراهيم قزمل

حالة من الحزن بعد وفاة أقدم محفظ قرآن بالمنوفية