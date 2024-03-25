الثلاثاء 26 مارس 2024
توقيت مصر 11:28 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بلاغات سابقة بالتحرش.. التحقيقات تكشف مفاجأة بشأن سائق أوبر في واقعة حبيبة الشماع

تحليل وتوقعات الاتجاهات الحالية في سوق الصرف الأجنبي

بعد الهبوط المدوي.. مفاجأة في سعر الدولار والريال السعودي اليوم

ضابط شرطة سابق يغتصب نائبة برلمانية داخل شقته

محفظ قرآن ينهي حياته شنقًا بعد صلاة الفجر تاركاً وصية صادمة

لحظة وفاة لاعب جزائري في أرض الملعب بسبب تدخل خاطئ من لاعب أخر

قطع أذن أحدهم خلال استجوابه.. اول ظهور لمرتكبي مجزرة موسكو خلال محاكمتهم وكشف جنسيتهم

إعلان موعد عيد الفطر المبارك

شاهد.. مدرب منتخب الجزائر يصفع لاعبيه بسبب مشاداتهم مع لاعبي تونس

مرتضى منصور يهدد بمقاضاة قناة الجزيرة بـ 20 مليار دولار لهذا السبب

هيثم أحمد زكي ضربها وتسكن مع العفاريت.. حورية فرغلي تثير ضجة بتصريحات مثيرة

IMG-20240325-WA0022
حورية فرغلي
الإثنين، 25-03-2024 12:23 م


بئر من الاسرار والحكايات بدون نهاية فتحته الفنانة حورية فرغلي خلال لقائها في برنامج العرافة المذاع على إحدى الفضائيات المصرية لتتصدر التريند.
رفضت الزواج من ملياردير لبناني
"عشان هو أحلى مني.. متعرفش هو ولد ولا بنت، ولو شوفتم صوره على النت هتلاقوه راحلى مني.. مش عارفة عاوز يتجوزني ليه ومصمم، هل هو متحول جنسيًا أصل حلو"  هذا ما قالته الفنانة حورية فرغلي عن الملياردير اللبناني الذي رفضت الزواج منه رغم أنه عرض عليها 2 مليون جنيه للموافقة على الزواج منه.

خطوبة مزيفة من أجل التريند
منذ فترة نشر المذيع العراقي نزار الفارس صور وفيديو تجمعه بـ حورية وقال حينها إنه تمت خطبتهم، وانتشر الخبر على كافة المنصات الإلعلامية والاجتماعية ولكن سرعان ما نفت الفنانة حورية فرغلي تلك الشائعة.

واستطرد خلال لقائها في العرافة لتسرد تفاصيل الموضوع:"استغلني عشان يعمل تريند"، وواصلت: "قبل هذا الفيديو و منذ فترة طلب لقائي والاعتذار لي أمام الناس.. واستغل ذلك .. وعرض على اللي بيشتغل معايا 50 ألف جنيه عشان اللقطة والتريند".

تعدي هيثم أحمد زكي عليها بالضرب
صداقة مفعمة بالمودة نشأت بين حورية وهيثم ولكن من جانب هيثم كان حب من نوع آخر، فتوضح حورية :"هيثم أحمد زكي كان بيحبني لحد آخر يوم في حياته".
انقطعت علاقتهم عام 2011، وكان السبب وراء ذلك وفق ما رأوت فرغلي:"مد إيديه وشد شعري في لوكيشن تصوير مسلسل دوران شبرا، عشان كنت بكلم الفنان هاني عادل بعزيه في وفاة والدته، هيثم افتكر إني بتدلع معاه".

جن وعفاريت
تحكي الفنانة حورية فرغلي أنها قامت بشراء شقة الفنان الراحل محمد عبدالوهاب عام 2013، وفور انتقالها للسكن بالشقة لاحظت بعض الأمور الغريبة،" كنت قاعدة في الشقة لاقيت الشغالة داخلة عليا بالغداء، وبقولها ليه جايبة الأكل دلوقتي، قالتلي حضرتك اللي طلبتي فاستغربت، وفي مرة تانية لقيت في الصالة بنت صغيرة قاعدة، ومرة تالتة شوفت ولد صغير قاعد على السفرة، وكمان جرس البيت كان بيرن لوحده، في الأول خفت من الحاجات اللي بتظهر دي كتير، ولكن دلوقتي مبقتش أشوفهم زي الأول، وبسبب الموضوع ده سواقين وخدامين مشيوا من عندي".
وأضافت إنهم لا ينصرفون بقراءة القرأن بل يبقون في الشقة معي، "واستطردت :"كان فيه عفاريت معايا في الشقة ولا يؤذونني وأقرا سورة البقرة كل يوم جمعة وبشغل القرآن وكان الموضوع لايضايقهم".

إقرأ ايضا

IMG-20240326-WA0016

بلاغات سابقة بالتحرش.. التحقيقات تكشف مفاجأة بشأن سائق أوبر في واقعة حبيبة الشماع

IMG-20240325-WA0025

ضابط شرطة سابق يغتصب نائبة برلمانية داخل شقته

IMG-20240325-WA0010

محفظ قرآن ينهي حياته شنقًا بعد صلاة الفجر تاركاً وصية صادمة

أخبار متعلقة

IMG-20240320-WA0014

فنانة شابة: أمي كانت عاملة منزلية لدى والدي ثم تزوجا

IMG-20240317-WA0011

شاهد.. سؤال صادم يتسبب في انسحاب شيرين رضا من برنامج بسمة وهبة

IMG-20240314-WA0030

"كانت إيده على مؤخرتي وواخد راحته على الآخر".. فيفي عبده تكشف تعرضها للتحرش من فنان

IMG-20240314-WA0032

بعد تصريحاتها.. هشام ربيع يخرج عن صمته ويكشف سبب تطليقه بوسي

1939281_0

"ست كبيرة وكذابة".. محمد سامي يهاجم عفاف شعيب

IMG-20240314-WA0038

صور حميمية لـ حورية فرغلي مع فنان شاب تثير الجدل