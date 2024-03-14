"كانت إيده على مؤخرتي وواخد راحته على الآخر".. فيفي عبده تكشف تعرضها للتحرش من فنان

الخميس، 14-03-2024
01:34 م
حلت الفن
انة فيفي عبده
ضيفة علي برنامج "حبر سري" تقديم اسما إبراهيم ويعرض علي قناة "القاهرة والناس" ضمن خريطة برامجها في موسم رمضان 2024.
وتحدثت "فيفي" عن كواليس أعمالها الفن
ية، وعلاقتها بنجوم الوسط الفن
ي، كما كشفت عن العديد من الأسرار لأول مرة.
وعن تصريحاتها في وقت سابق بتعرضها للتحرش الجنسي في كواليس فيلمها "امراة واحدة لا تكفي" قالت: " تعرضت للتحرش وأنا رديت بالضرب بصراحة والمشهد كان المفروض انهم بينزلوني بعد ما بيت أخويا وقع والمفروض انهم بيجيبوا سلم ويشيلوني من البيت اللي بيقع وينزلوني ولقيت واحد فيهم كان بيتحرش بيا وواخد راحته نزلت عليه بالأقلام ومكانوش عارفين أنا بضربه ليه وفوجئت بالمخرجة إيناس الدغيدي بتقول جود شوت كانت فكراني بمثل".
واستكملت: "هو كان شايلني ونازل وحاطط ايده ورا ضهري مسكته بقى كيفته لما نزلت من على السلم".
وبسؤالها من "اسما إبراهيم" حول إمكانية رفع دعوى قضائية ضد شخص كتب تعليق غير لائق: "الموضوع ده حماية للمرأة وسيادة الرئيس فعلًا بجد عامل حاجات للمرأة والستات والأم اللي هي العطاء والأب كمان وهو كرمهم بجد ودي حاجة الانسان يفتخر بيها".