بعد تصريحاتها.. هشام ربيع يخرج عن صمته ويكشف سبب تطليقه بوسي

الخميس، 14-03-2024
12:19 م
تصدرت الفن
انة بوسي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد هجوم طليلقها هشام ربيع
عليها.
ورد رجل الأعمال هشام ربيع
على تصريحات طليقته، المطربة بوسي، في برنامج العرافة، وقال إن سبب الطلاق يعود إلى تأثره بأشخاص يروجون لأفكار سلبية، وذلك بأنه كان يستمع إليهم.
وفي فيديو نشره هشام ربيع
عبر تطبيق تيك توك أثناء تواجده في المدينة المنورة لأداء العمرة، قال: "اضطريت لنشر هذا الفيديو وأنا في أطهر بقاع الأرض، لأرد على الأكاذيب التي نُسبت إليّ من قِبل طليقتي بوسي".
وأضاف: هذه الست تتنفس كذبا، أنا طلقت بوسي لأني دخلت السجن 4 شهور بسببها، ودفعت من أجلها ملايين وخلصتها من تشكيل عصابي بقيادة طليقها الراحل وعائلته وجعلتها حرة.
وتابع: وبعد أن فعلت كل ذلك من أجلها لم تأت لزيارتي في السجن خلال 4 أشهر، وكشوف زيارات السجن تثبت كلامي، ولما خرجت وجدتها تتنصل مني وتغلق باب المنزل وترفض مقابلتي، وهنا صعقت وكنت هتجنن.
وواصل: قلت لنفسي إنني أسأت الاختيار وقمت بإصلاح غلطتي وطلقتها.. هذا هو السبب".