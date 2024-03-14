الخميس 14 مارس 2024
توقيت مصر 22:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

٤٧ ونازل.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك

"كانت إيده على مؤخرتي وواخد راحته على الآخر".. فيفي عبده تكشف تعرضها للتحرش من فنان

طبيب أحمد رفعت: عاد للحياة بمعجزة والحالة ليست مستقرة

شاهد.. قاتل شقيقته "عروس بورسعيد" يصفق بعد حكم القاضي بإعدامه

تهز كفر الشيخ.. يقتل زوجته على سجادة الصلاة في قيام الليل

هجوم وانسحاب مليون متابع من صفحته.. تامر حسني يرد على أزمة إعلان"شيبسي"

بعد تصريحاتها.. هشام ربيع يخرج عن صمته ويكشف سبب تطليقه بوسي

"ست كبيرة وكذابة".. محمد سامي يهاجم عفاف شعيب

بعد تراجع الدولار.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه الآن في البنوك

صور حميمية لـ حورية فرغلي مع فنان شاب تثير الجدل

بعد تصريحاتها.. هشام ربيع يخرج عن صمته ويكشف سبب تطليقه بوسي

الخميس، 14-03-2024 12:19 م


تصدرت الفنانة بوسي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد هجوم طليلقها هشام ربيع عليها.
ورد رجل الأعمال هشام ربيع على تصريحات طليقته، المطربة بوسي، في برنامج العرافة، وقال إن سبب الطلاق يعود إلى تأثره بأشخاص يروجون لأفكار سلبية، وذلك بأنه كان يستمع إليهم.
وفي فيديو نشره هشام ربيع عبر تطبيق تيك توك أثناء تواجده في المدينة المنورة لأداء العمرة، قال: "اضطريت لنشر هذا الفيديو وأنا في أطهر بقاع الأرض، لأرد على الأكاذيب التي نُسبت إليّ من قِبل طليقتي بوسي".
وأضاف: هذه الست تتنفس كذبا، أنا طلقت بوسي لأني دخلت السجن 4 شهور بسببها، ودفعت من أجلها ملايين وخلصتها من تشكيل عصابي بقيادة طليقها الراحل وعائلته وجعلتها حرة.
 وتابع: وبعد أن فعلت كل ذلك من أجلها لم تأت لزيارتي في السجن خلال 4 أشهر، وكشوف زيارات السجن  تثبت كلامي، ولما خرجت وجدتها تتنصل مني وتغلق باب المنزل وترفض مقابلتي، وهنا صعقت وكنت هتجنن.
وواصل: قلت لنفسي إنني أسأت الاختيار وقمت بإصلاح غلطتي وطلقتها.. هذا هو السبب".

إقرأ ايضا

IMG-20240314-WA0030

"كانت إيده على مؤخرتي وواخد راحته على الآخر".. فيفي عبده تكشف تعرضها للتحرش من فنان

IMG-20240314-WA0036

طبيب أحمد رفعت: عاد للحياة بمعجزة والحالة ليست مستقرة

IMG-20240314-WA0041

شاهد.. قاتل شقيقته "عروس بورسعيد" يصفق بعد حكم القاضي بإعدامه

أخبار متعلقة

1939281_0

"ست كبيرة وكذابة".. محمد سامي يهاجم عفاف شعيب

IMG-20240314-WA0038

صور حميمية لـ حورية فرغلي مع فنان شاب تثير الجدل

IMG-20240314-WA0035

المقلب قلب جد.. تفاصيل أزمة باسم سمرة ونيللي كريم ورد الأخيرة

IMG-20240313-WA0031

علاقة جنسية.. مشهد جرئ بمسلسل "صلة رحم" يثير غضب الجمهور(فيديو)

IMG-20240312-WA0043

بعد اتهامها بقتله قهرًا.. بوسي: طليقي مات في السجن

fCyWpP2W

صبري فواز: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة