دخلت المقاتلة السعودية هتان السيف، تاريخ دوري المقاتلين المحترفين، أول أمس الجمعة، في بطولة "PFL" بالعاصمة الرياض، والتي جرت لأول مرة في دولة عربية وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأسقطت هتان السيف منافستها المصرية ندى فهيم بالضربة القاضية بضربة في الرأس، خلال الجولة الثانية للنزال الاستعراضي، الذي جمعهما ضمن بطولة "PFL"، ونقلت المقاتلة المصرية على أثرها للمستشفى مباشرة.

وفور سقوط اللاعبة المصرية سخرت اللاعبة السعودية منها بقيامها بالعد عليها ثلاثق مرات بطريقة ساخرة، كما تراقصت بعد إعلان فوزها دون أن تذهب للاطمئنان على منافستها المصرية.

وكانت اللاعبة المصرية أدلت تصريحات بها قبل النزال، استهانت خلالها بهتان السيف، بقولها: "حاجة نادرة أن السعودية فيها أبطال بنات، هي لسه مقابلتش حد مصري، كل اللي بتقابلهم زيها من السعودية أو دولة أخرى، بعتبرها زي أي واحدة لعبت معها ويمكن أقل، الموضوع سهل".

وقالت السعودية هتان السيف في تصريح خاص لصحيفة "الشرق الأوسط" بعد المواجهة:" أنهيت النزال بالضربة القاضية، كنت أريد الاستمتاع أكثر في المواجهة ولكني فخوره بما حققته كأول مقاتلة سعودية تحقق هذا الإنجاز ولدي الكثير لأحققه في المستقبل".

بينما نقلت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن المقاتلة السعودية، قولها: "الإصرار وحب اللعبة وراء مشاركتي في دوري المقاتلين".

وأضافت: "لاحق حلمك أينما كان، وبالطبع ستصل ليس فقط في رياضة الفنون القتالية وإنما في كل الهوايات والرياضات الأخرى"