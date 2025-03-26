مفاجأة.. أزمة محمد رمضان وياسمين صبري تصل القضاء

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الأربعاء، 26-03-2025 11:34 ص

 

تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ ضد الفنان محمد رمضان، بسبب إهانته للفنانة ياسمين صبري، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو في سحور شهير، على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه خلاله محمد رمضان لياسمين صبري عبارة “ابنك؟ أنتي مجنونة؟”، ردًا منه على عبارة مبروك يا ابني.

القصة الكاملة لفيديو محمد رمضان وياسمين صبري

شهدت إحدى سهرات سحور رمضان التي نظمتها إحدى شركات الإنتاج مشادة كلامية مفاجئة بين النجم محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدث تفاعلاً كبيرًا بين الجمهور.

وجاءت المشادة في سياق لقاء غير متوقع بين الفنانين، ما أدى إلى انسحاب أحد الطرفين في موقف غير معتاد بمثل هذه المناسبات الفنية.

 

تفاصيل الواقعة

وخلال السهرة، بادرت الفنانة ياسمين صبري بتهنئة محمد رمضان بقولها: "مبروك يا ابني"، وهو ما استقبله رمضان بصدمة، ورد عليها قائلاً: "ابنك؟ ابنك؟ إنتِ مجنونة؟".

ودفع هذا الرد الفنانة ياسمين صبري لمغادرة المكان بسرعة، في مشهد أثار دهشة الحضور.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث قام محمد رمضان بمشاركة فيديو الواقعة عبر خاصية "استوري" على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، مرفقًا إياه بمقطع من أغنيته الشهيرة "مافيا"، في إشارة ساخرة إلى ما حدث.

 

في المقابل قامت الفنانة ياسمين صبري، بإلغاء متابعة الفنان محمد رمضان كأول رد فعل بعد الخلاف الذي حدث بينهما في حفل السحور.

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