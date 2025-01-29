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مصر تسحب مشروعا من شركة صينية

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الأربعاء، 29-01-2025 12:21 م

 

 

تعتزم مصر إعادة طرح مشروع لإنشاء محطة توليد كهرباء بنظام "الضخ والتخزين" في جبل عتاقة بمدينة السويس على المستثمرين.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" جاء ذلك بعد سحب المشروع من شركة "ساينو هايدرو" الصينية لعدم تدبير التمويل اللازم له.

 

وكانت مصر وقعت مع الشركة الصينية إبان فعاليات مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ عام 2015، اتفاقية إطارية لتنفيذ محطة طاقة كهرومائية على البحر الأحمر بقدرة 2100 ميغاواط باستثمارات أولية 2.3 مليار دولار.

تعتمد تقنية "الضخ والتخزين" على رفع المياه إلى خزان على علو مرتفع في أوقات عدم الحاجة للطاقة، وعند زيادة الأحمال على الشبكة، يتم إطلاق المياه إلى خزان على علو منخفض من خلال توربينات، ما يسمح بتوليد الطاقة الكهربائية كما يحدث في السدود المائية.

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