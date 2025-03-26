الأربعاء 26 مارس 2025
توقيت مصر 18:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في سعر الدولار والريال اليوم بالبنوك

بشكل مؤكد وحسابتنا لا تخطئ.. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر

قرارات صـ.ـادمة في الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش والخروج من كأس العاصمة

البنك المركزي يعلن رسميًا رسوم التحويل عبر "إنستاباي"

جامعة الأزهر تعاقب مبروك عطية على برنامجه المثير للجدل "كلام مبروك"

الصلح خير.. الخطيب ومرتضى إخوات (تفاصيل ما حدث)

شاهد.. مختل نفسي سعودي يحمل رشاش في الشارع ويستهدف 3 سيارات

السعودية تقبض على طبيب مصري بعد حملة ضده على مواقع التواصل

مفاجأة.. أزمة محمد رمضان وياسمين صبري تصل القضاء

في رمضان.. شاب ينهي حياته لرفض والده الزواج من حبيبته

مبتورة القدمين ومتفـ.ـحمة.. ذعر في أوسيم بعد العثور على جثـ.ـمان فتاة وقت السحور

Capture
ا
الأربعاء، 26-03-2025 09:51 ص

 

 

يعيش أهالي منطقة أوسيم حالة من الذعر بعد العثور على جـ.ـثة فتاة متفحمة ومبتورة الساقين وقت السحور، دون التوصل إلى هويتها أو أسباب الجريمة.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من قسم شرطة أوسيم يُفيد بالعثور على جثة متفحمة بدائرة القسم. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الجثة تعود لفتاة غير واضحة المعالم بسبب شدة التفحم، بالإضافة إلى بتر ساقيها.

 

وجّه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية المجني عليها والجناة، ومعرفة دوافع ارتكاب الجريمة.

 

وتضمنت خطة البحث فحص بلاغات التغيب لفتيات في عمر الضحية، وفقًا لما سيحدده الطب الشرعي، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة في محيط العثور على الجثة، لمعرفة ما إذا كانت الجريمة قد نُفذت في موقع آخر قبل نقل الجثة، أم تم التخلص منها وحرقها في نفس المكان.

 

كما وضعت الأجهزة الأمنية الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت نقلها إلى مصلحة الطب الشرعي بزينهم لإجراء الصفة التشريحية، بهدف تحديد أسباب وتوقيت الوفاة.

إقرأ ايضا

استطلاع-الهلال-1

بشكل مؤكد وحسابتنا لا تخطئ.. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر

1735544042798202503250214281428

جامعة الأزهر تعاقب مبروك عطية على برنامجه المثير للجدل "كلام مبروك"

Capture

السعودية تقبض على طبيب مصري بعد حملة ضده على مواقع التواصل

أخبار متعلقة

Capture

واقعة غريبة.. تقتـ.ـل زوجها بعضة والمحكمة تصدر قرارها

pr-372-66439

خانته مع أعز صديق له والطعـ.ـنة تلقاها من الخلف.. نهاية صـ.ـادمة

Capture

شاهد لحظة مقـ.ـتل صحفي عراقي على يد أحد أفراد حراسة مسئول كبير

Capture

علاقة غير شرعية مع خطيب ابنتها تنتهي بالاتفاق على قتـ.ـل الزوج

2286272_0

الـ.دم بقى مايه.. ينهي حياة والده ويحـ.رق جثـ.مانه