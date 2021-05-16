لحظة وفاة مُنشد صوفي أثناء أدائه وصلة مدح في حب الرسول
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الأحد، 16-05-202111:34 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة وفاةمنشدصوفي في محافظة
قنا، خلال أدائه وصلة مديح لـ”آل البيت”، في
ساحة صوفية.
وأفاد مصطفى الشريف، من جيران المنشد بقرية الظفرية بمركز
قفط جنوبي قنا، أن المنشد محمد مصطفى الظفيري يبلغ من العمر ٣٤ عاما، كان من مبدعي
الإنشاد الديني في حب رسول الله وآل بيته الكرام، تطلبه كافة الساحات الصوفية للمديح
النبوي رغم خضوعه لجراحة قلب مفتوح.
وأضاف الشريف أن مقطع الفيديو صحيح، حيث توفى المنشد خلال
إحياء جلسة مديح ليلة الخميس الماضي بقرية الأشراف بمركز قنا، فأحسن الله خاتمته وهو
يمدح رسول الله وآل بيته ولفظ أنفاسه الأخيرة وجرى نقل جثمانه لأسرته.
أشار الشريف إلى أن الفقيد كان محبوبا من جميع أهالي القرية
لسماحته وعشقه لآل بيت رسول الله، كان وحيد والديه وتزوج منذ ٧ شهور ولم يرزق بأطفال،
ورغم إصابته بأمراض القلب وخضوعه لجراحة قلب مفتوح كان حريصا على ألا يترك الإنشاد
والمديح لرسول الله وآل بيته، وكان يرد على منتقديه " مديح رسول الله وآله لي
كالماء والهواء.
وخيمت حالة من حزن على قرية الظفرية بمركز قفط جنوبي قنا،
عقب تأكد نبأ وفاةه، وشيعت جنازته عقب صلاة الجمعة من القرية وسط هتافات المواطنين
" لا إله إلا الله الظفيري حبيب الله".