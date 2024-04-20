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قرار عاجل من إدارة ليفربول مع محمد صلاح

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محمد صلاح
السبت، 20-04-2024 01:27 ص نسمه عبد الوهاب
فاجأت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، النجم محمد صلاح لاعب الفريق، بقرار جديد، وذلك بعد وداع بطولة الدوري الأوروبي «يوروباليج» لنسخة الموسم الحالي 2023-2024 على يد نظيره فريق أتالانتا الإيطالي من الدور ربع النهائي بالخسارة 1-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وقررت إدارة ليفربول الإبقاء على محمد صلاح لاعبا في الفريق وعدم النظر في العروض المقدمة إليه، تحديدا من أندية الدوري السعودي، خاصة أن الفريق أصبح مهددا بفقدان جميع الألقاب هذا الموسم ما يجعله مطالبا بالحفاظ على لاعبيه وقوامه الأساسي في الموسم المقبل، للمنافسة مجددا على كافة الألقاب محليا وقاريا.

وتمسك ليفربول أيضا بلاعبه في ظل ظهوره بمستويات قوية والاعتماد عليه بشكل كبير، ما يمنعهم من التفريط فيه، خاصة أنهم سيودعون وجها أخرا بنهاية الموسم وهو المدرب الألماني يورجن كلوب، لذلك فإدارة الريدز لا تريد ضرب استقرار الفريق بالاستغناء على أبرز أسلحته، وفق صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية.


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