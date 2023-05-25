فوضى عارمة.. مشاجرة في جنازة خالة رانيا فريد شوقي مع الصحفيين





جاء اسم الفنانة رانيا فريد شوقي، ضمن قائمة الموضوعات الأكثر رواجا على محركات البحث، بعد نبأ وفاة خالتها سناء ترك.

ونعت رانيا فريد شوقي خالتها بكلمات مؤثرة، مناشدة كل المحبين بالدعوات الطيبة لها.

وكتبت عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك": "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، انتقلت إلى رحمة الله خالتي سناء ترك".

واستكملت: "اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها، واجعل مسكنها الفردوس الأعلى، أرجو قراءة الفاتحة على روحها، صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بشارع صلاح سالم، والعزاء في مقابر الأسرة بمنطقة الغفير".

وشهدت جنازة خالة الفنانة رانيا فريد شوقي، مشادات بين الصحفيين الراغبين في تغطية الجنازة، وأسرة رانيا فريد شوقي داخل مسجد الشرطة، وطالب بعض أفراد الأسرة الصحفيين بالتوقف عن التصوير، ومغادرة المكان، الأمر الذي أدي لحدوث مشاجرات وفوضى.

رجال في حياة رانيا فريد شوقي

تزوجت الفنانة المصرية، رانيا فريد شوقي 3 مرات، كانت الأولى من المخرج عاطف عوض، وبعد الانفصال تزوجت من الفنان مصطفى فهمي، أما الزيجة الثالثة فكانت من تامر الصراف.