الجمعة 29 مارس 2024
توقيت مصر 06:00 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

علاء مبارك يرد على تصريحات "كوشنر": "كأن مصر أرض أبوك"

سيدة تنشر فيديو مخل لها مع طفل جارتها بالجيزة والسبب صادم

4 أوقات يُحرم فيها الجماع بين الزوجين.. تعرف عليها

ديوث.. ضبط رجل يعرض زوجته لممارسة الجنس بمقابل مادي

عبدالرحمن المطيري يكشف مفاجأة عن سبب رفضه التصوير مع ياسمين صبري

نزلت 325 ألف جنيه.. أسعار فيات في مصر بعد الهبوط الكبير

الإمارات ترحل 18 لاعبًا مصرياً.. اعرف السبب

لحظة النطق بإعدام قاتل زوجته وأبنائه في الدقهلية ورد فعل والدتها

أول دولة عربية تتحرك لحجب "تيك توك"

علاء مبارك يرد على تصريحات "كوشنر": "كأن مصر أرض أبوك"

IMG-20240328-WA0002
علاء مبارك
الخميس، 28-03-2024 12:56 م


هاجم علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك تصريحات جاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
واقترح كوشنر، إجلاء النازحين الفلسطينيين في غزة إلى صحراء النقب جنوب إسرائيل أو إلى مصر.
وقال علاء مبارك: "تصريح صادم ومستفز يثير المشاعر ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وبعيد كل البعد عن تحقيق حل سلمي وعادل يضمن الأمن والسلام والاستقرار للمنطقة، كلام للمراهق السياسي عندما تحدث أن فكرة إقامة دولة فلسطينية هي فكرة سيئة وأن الواجهة البحرية في غزة فرصة استثمارية!".
وتابع مبارك: "تصريحات خسيسة جاءت في ظل جرائم القتل والتدمير والإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين وأمام مجتمع دولي أصابه الشلل والعجز عن وقف هذه المذابح .. خرج الطفل المدلل بغطرسة يتحدث عن عملية إخراج أكبر عدد من أهل غزة وتنظيفها ونقلهم إلى النقب أو مصر وبناء عقارات ذات قيمة عالية على واجهتها البحرية وكأنها أرض أبوه!!".
ونوه نجل مبارك: "انتقد النائب الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا هذا التصريح و وصفه بأنه: "حديث بغيض لأبعد من الخيال و تطهير عرقي في أسوأ حالاته وكلامه عن استغلال الواجهة البحرية في غزة وكأنها قطعة أرض في ولاية أمريكية يريد تطويرها في حين أن هناك 31 ألف فلسطيني قتلوا هو أمر مثير للاشمئزاز ويتعدى الاحتقار".

وكان كوشنر قد اعتبر في تصريحات خلال ندوة بجامعة "هارفارد"، جرت في 8 مارس الحالي ونشرت تفاصيلها خلال الأيام الماضية، أن الواجهة البحرية في قطاع غزة ربما تكون "قيمة للغاية".

وقال إن "الوضع مؤسف هناك، لكن لو كنت مكان إسرائيل سأبذل قصارى جهدي لنقل الناس وإنهاء الأمور"، مشيرا إلى أن "الحديث عن إقامة دولة فلسطينية سيكون مكافأة لعمل إرهابي"، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر.

إقرأ ايضا

IMG-20240328-WA0012

سيدة تنشر فيديو مخل لها مع طفل جارتها بالجيزة والسبب صادم

IMG-20240328-WA0007

4 أوقات يُحرم فيها الجماع بين الزوجين.. تعرف عليها

IMG-20240328-WA0003

ديوث.. ضبط رجل يعرض زوجته لممارسة الجنس بمقابل مادي

أخبار متعلقة

IMG-20240326-WA0018

مودريتش: معرفش عن مصر غير الأهرامات ومحمد صلاح

IMG-20240314-WA0031

هجوم وانسحاب مليون متابع من صفحته.. تامر حسني يرد على أزمة إعلان"شيبسي"

IMG-20240306-WA0025

بعد حملات المقاطعة.. قرار صادم لـ ستاربكس في مصر والشرق والأوسط

download (5)

السيسي لطفلة من ذوي الهمم: عاهديني تقولي لربنا هاته معانا الجنة يوم القيامة

download (3)

السيسي لـ حسين الجسمي: "احنا فعلا إخوات يا حسين" (فيديو)

download (1)

أول فيديو للحظة هروب قاتل جواهرجي بولاق من كاميرا المراقبة