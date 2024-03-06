الأربعاء 06 مارس 2024
توقيت مصر 17:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار الآن يقترب من 50 جنيهًا في البنوك رسميًا

محكمة الأسرة تقضي بخلع زوجة من زوجها: لديه قوة خارقة

بعد حملات المقاطعة.. قرار صادم لـ ستاربكس في مصر والشرق والأوسط

شاهد.. رجل يبيع حليب الحمير للأهالي بزعم العلاج من الأمراض

حكم قضائي بسجن الشيخ الطاروطي 6 أشهر بسبب ما فعله أثناء تلاوة القرآن

شاهد.. شاب يطلق النار على رجل في سوق الذهب بالسعودية وشخص ينقض عليه

دراسة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية للمتزوجين أكثر من امرأة

غادة عادل تعتدي على جارتها داخل البنك والشرطة تتدخل

أول ظهور لـ رامز جلال في برنامج مقالب رمضان 2024

السعودية تعدم 5 وافدين دفعة واحدة لارتكابهم جريمة بشعة وتكشف جنسيتهم

بعد حملات المقاطعة.. قرار صادم لـ ستاربكس في مصر والشرق والأوسط

IMG-20240306-WA0025
ستاربكس
الأربعاء، 06-03-2024 01:07 م


بدأت مجموعة الشايع الكويتية تسريح 2000 موظف في مصر والشرق الأوسط على خلفية حملات المقاطعة للمنتجات الأجنبية.
وقالت ‏مصادر إن"مجموعة الشايع" الكويتية، صاحبة امتياز "ستاربكس" في منطقة الخليج بدأت شطب 2000 وظيفة، إثر تأثر أعمالها بمقاطعة المستهلكين على خلفية حرب غزة، بحسب مصادر لرويترز.
وأضافت المصادر، إن عملية شطب الوظائف التي بدأت يوم الأحد تستهدف تسريح نحو 4% من إجمالي القوى العاملة في "الشايع" البالغ عددها حوالي 50 ألف شخص، وتتركز في الغالب بفروع "ستاربكس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إقرأ ايضا

IMG-20240306-WA0022

محكمة الأسرة تقضي بخلع زوجة من زوجها: لديه قوة خارقة

IMG-20240306-WA0018

شاهد.. رجل يبيع حليب الحمير للأهالي بزعم العلاج من الأمراض

IMG-20240306-WA0021

حكم قضائي بسجن الشيخ الطاروطي 6 أشهر بسبب ما فعله أثناء تلاوة القرآن

أخبار متعلقة

IMG-20240214-WA0024

مصطفى بكري: معركتنا مع إسرائيل ستكون في تل أبيب وليست رفح.. إذا تطاولت

IMG-20240212-WA0024

"تعليق اتفاقية السلام".. اللواء سمير فرج يتحدث عن احتمالية دخول مصر حربًا مع إسرائيل

IMG-20240211-WA0012

مصر تهدد بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل في هذه الحالة

IMG-20240208-WA0016

مساعد وزير الخارجية الأسبق: أمريكا اقتنعت باستحالة القضاء على حماس لهذا السبب