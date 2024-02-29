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السيسي لـ حسين الجسمي: "احنا فعلا إخوات يا حسين" (فيديو)

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السيسي والجسمي
الخميس، 29-02-2024 04:35 م


رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تصريحات الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أثناء مشاركته في احتفالية قادرون باختلاف التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة في مصر .

وقال الجسمي: "سعيد وفخور أنني بين أهلي وناسي عيد أحبابنا قادرون باختلاف الخامس.. كل سنة أشوف التطور والدعم لأطفالنا المصريين والمصريات من قادرون باختلاف وهذا ليس ليحدث إلا بوجود دعم الأب الرئيس عبد الفتاح السيسي".

ورد السيسي على "الجسمي" قائلا :" "أشكرك على كلامك الجميل وأحاسيسك الجميلة وإحنا فعلا إخوات يا حسين".

وتابع السيسي: "أنت متعرفش أهل الإمارات قد إيه هما حبايبنا، والشيخ محمد بن زايد أخويا وحبيبي".

وأضاف: "أنت وجودك معانا رسالة، ومتشكر جدا لكلامك الحلو ودايما مع بعض في كل خير وسلام".

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