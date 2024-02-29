السيسي لطفلة من ذوي الهمم: عاهديني تقولي لربنا هاته معانا الجنة يوم القيامة

وثق مقطع فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يطلب طلبا من طفلة من ذوي الهمم بعد إلقائها شعرا، خلال احتفالية بالقاهرة.

وطلب السيسي من الطفلة أن يصافحها، وقال لها: هطلب منك طلبين، الطلب الأول آجي أسلم عليكي.. تسمحيلي بكده؟ .

وأضاف السيسي : والطلب التاني تسمحيلي، إن يوم القيامة تقوليله هاته معانا الجنة، مش بتقولي إنه سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا بإيده، وده صحيح، وهو جميل ربنا جميل قوي، وعشان كده يوم القيامة، هتعاهديني قدام الدنيا كلها، تقوليله هاته معانا، تقوليله يا رب هاته معانا الجنة.

جاء ذلك خلال حضور السيسي، احتفالية قادرون باختلاف، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة في نسختها الخامسة، والتي تعقد بالقاهرة.