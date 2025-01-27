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شقيقة آلاء عبدالعزيز تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأة عن سر ما حدث لشقيقتها

الإثنين، 27-01-2025 02:37 م

 

طالبت إسراء عبد العزيز، شقيقة مقدمة البرنامج آلاء عبد العزيز، بتقديم الدعم لشقيقتها في الأوقات الصعبة التي تمر بها، مشيرةً إلى ضرورة عدم اتهامها بمحاولة استغلال معاناتها من اضطرابات نفسية لتحقيق الترند.

 

وفي مداخلة لها مع برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم، أوضحت إسراء أن آلاء ليست بحاجة إلى تمثيل أو صنع ترند، فهي بالفعل تواجه كارثة كبيرة تستدعي التدخل العاجل والعلاج.

 

وأكدت أن آلاء في طريقها مع والدها إلى الإعلامية ريهام سعيد، التي تعهدت بالتكفل بعلاجها، متابعة: "أختي ضحية سحر أسود وزوجين فاشلين".

 

وأضافت شقيقة آلاء أن شقيقتها ضحية لعائلتي الأب والأم، وكذلك ضحية لزوجين فاشلين، حيث ذكرت أن زوجها الأول كان يعتدي عليها منذ اليوم الأول، بينما هرب الزوج الثاني لمدة عامين، وفي النهاية أخبرها أنه قد طلقها دون أن يسأل عن ابنتهما.

وأعلنت المذيعة آلاء عبد العزيز في بث مباشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك عن إصابتها بمرض نفسي، حيث وصفت حالتها بأنها "انفصام في الشخصية"، حيث روت معاناتها مع هذا المرض وكيف غير حياتها بشكل جذري.

 

وصفت آلاء شعورها بالارتباك والضياع، وكيف أنها فقدت جزءًا كبيرًا من ذكرياتها، خاصة تلك المتعلقة بحياتها الشخصية وعلاقتها بابنتها.

 

وعادت آلاء لتوضيح تصريحاتها، مؤكدة أنها لا تعاني من الفصام، بل من "اضطراب ثنائي القطب" وحالة من الهوس، وهو ما زاد من حيرة الجمهور حول تشخيص حالتها.

 

هذا الإعلان أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون عن حقيقة حالتها النفسية وأسباب إعلانها عن هذا المرض بهذه الطريقة.

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