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شاهد لحظة طرد فنان شهير من مهرجان القاهرة السينمائي

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الخميس، 21-11-2024 12:16 م

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للكومبارس الفنان حسن الهلالي الشهير بـ "شنبو"، وهو ينفعل على المنظمين، أثناء طرده من مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال "الهلالي" خلال الفيديو الذي تم تداوله: "بتتجاهلوني ليه، الواحد يسافر بره ويسيب بلده بقا، مدام مش عارفين مين الفنان هنا، أنا بطرد من الأوبرا، أنا نجم معروف حسن الهلالي معروف بـ شنبو، المفروض إن أنا بنشط السياحة، بنزل الهرم أنشط السياحة".

وتابع: "الشنب ده تاريخ، عيب اللي بتعملوه مع حسن الهلالي، أنا جاي اعتذر للفنان وأقوله أنا بحبك، وجتلك علشان أقولك يا أستاذ إن أنا جتلك العزا، وأنا بعزيك لفيت وشك قرفان مني الناس بتقول عليا معفن، حرام".

 

 

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