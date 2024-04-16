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شاهد.. رد فعل والد حبيبة الشماع بعد الحكم على سائق أوبر

شاهد لحظة الحكم على سائق أوبر بالسجن 15 عاماً في قضية "حبيبة الشماع"

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الثلاثاء، 16-04-2024 11:47 ص


وثق مقطع فيديو لحظة نطق محكمة جنايات القاهرة، بالحكم على سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا ب " فتاة الشروق"، حيث قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عاما.
كما قررت المحكمة تغريم السائق 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته الحشيش المخدر، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني".
وتوفيت حبيبة الشماع في 14 مارس الماضي متأثرة بإصابتها بعد قفزها من سيارة سائق أوبر.


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