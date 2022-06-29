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شاهد.. جماهير الزمالك تشتم طارق حامد

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طارق حامد
Native
Teads
الأربعاء، 29-06-2022 09:32 ص

وجهت جماهير نادي الزمالك شتائم وهجوم على اللاعب طارق حامد، أثناء مباراة أمس بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا.
وعلق أحمد حسام ميدو على هتافات الجماهير ضد طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هتافات جماهير الزمالك ضد طارق حامد، نتيجة عدم الاهتمام بالأزمة، وحذرت طارق حامد بيني وبينه، وكذلك في الإعلام".
وأضاف: "وجهت نصيحة لطارق حامد بأن يخرج من الباب الكبير في الزمالك، خاصة أنه حقق تاريخا كبيرا مع الزمالك ولا أتحدث عن البطولات فقط، ولكن بإخلاصه وتفانيه في عمله".
وواصل: "حتى لو أتميت الاتفاق مع نادي أخر، كان لابد أن تهتم بملف خروجك من النادي، وهذا درس لأي لاعب، كيفية الخروج والرحيل عن النادي، ليظل الجمهور يتذكرك ويُقدرك".

وختم حديثه قائلا: "طارق حامد أهمل ملف رحيله عن الزمالك من الباب الكبير، أولا أغلق الباب بينه وبين مسؤولي الزمالك، والعلاقة وصلت لطريق مسدود بينهما، وثانيا عدم الاهتمام بالملف بالشكل الأمثل، والجمهور الوحيد في منظومة كرة القدم الصادق والذي لا يعرف يكذب"
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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