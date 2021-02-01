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شاهد.. أحمد موسى يبكي على الهواء

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أحمد موسى
 
الإثنين، 01-02-2021 09:08 م المصريون

بكى الإعلامي أحمد موسى، على الهواء خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، أثناء حديثه عن مشروع تطوير قري الريف والصعيد، مؤكدًا أنه أهم مشروع في تاريخ مصر لأنه يخدم حوالي 58 مليون مصري؛ مرددا: «كنت بتكلم مع صديق قال لي لو الرئيس السيسي معملش حاجة غير المشروع كده يبقى كفاية علينا».
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن أهالي القرى تم إهمالهم خلال السنوات الماضية، وكانت تصرف الأموال على المدن؛ مرددا: «كنت أذهب إلي المدرسة في الأراضي الزراعية والشتاء .. كنت أمشي أكثر من كيلو عشان أروح المدرسة وأرجع».
وتابع موسى: «أهل القرى تحملوا معاناة شديدة في السنوات الماضية.. أنا أعرف معاناة أهل القرى لأني من قرية في صعيد مصر».
وتابع موسى: «أفخر أنني من أبناء قرى الصعيد، ولم تشهد القرى أي تطوير يذكر في السنوات الماضية، القرى كانت منسية».
وتأثر موسى على الهواء باكيا: «كنا نروح الوحدة الصحية في القرية مفهاش إبرة ولا شاش ولا أي مستلزمات صحية على الإطلاق».
ولفت موسى أن: «مشروع تطوير قري الصعيد والريف لكل المصريين»؛ منوها أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية والتوابع لها يضم حوالي 4500 قرية و11 ألف تابع ونجع.

 

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