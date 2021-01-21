شاهد/ راشد الماجد ينهار من البكاء على قبر والدته أثناء دفنها
راشد الماجد
الخميس، 21-01-202111:46 صالمصريون
تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أثار تعاطفًا كبيرًا للفنان
السعودي راشد الماجد، أثناء تشييع جثمان والدته (البحرينية) إلى مثواها الأخيرة، أمس
الأربعاء في مقبرة المحرق، بمملكة البحرين، وذلك بعد وفاتها بعد صراع مع المرض.
وظهر الماجد في مقطع فيديو جالسًا عند قبر والدته، وهو منخرط في البكاء حزنا
على فراقها، وسط تداول واسع للمقطع وحالة كبيرة من التعاطف مع المطرب السعودي،
داعين لها بالرحمة وللفنان والأسرة بالصبر والسلوان.
كما نشر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق النجم حسين الجسمي مقطع
فيديو تضمن لحظة حمل النعش إلى مثواه الأخير، وظهور راشد الماجد على قبر والدته
باكيًا لحظة توديعها.
وكتب صالح الجسمي قائلًا: ”الله يغفر لها ويرحمها ويثبتها عند السؤال
وينوّر قبرها، دفن والدة الفنان #راشد_الماجد رحمها الله في #البحرين قبل قليل،
مشهد أعاد لأذهاني ذكريات أليمة بوفاة والدتي ودفنها في #خورفكان قبل 18 عامًا،
الله يصبرهم“.
وكان عدد كبير من نجوم الفن في الخليج العربي ومصر ولبنان وغيرها من الدول
العربية قد دونوا كلمات النعي والمواساة للفنان راشد الماجد لمواساته في مصابه
الأليم بفقدان والدته.