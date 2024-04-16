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رعب في العمرانية.. العثور على أربعينية مذبوحة داخل الحمام

الثلاثاء، 16-04-2024 01:12 م


عثرت قوات الشرطة على جثة سيدة مذبوحة داخل دورة مياه منزل بالعمرانية غرب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقة بدائرة القسم.

وجه العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة.

المعاينة الأولية للمقدم سامح بدوي مفتش الفرقة بينت مقتل "آمال.م." 40 سنة، إثر جرح ذبحي بالرقبة.

الشؤطة فرضت طوقًا أمنيا بمسرح الجريمة، والنيابة العامة أمرت بنثل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف الطب الشرعي.

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أول تحرك من "التعليم" تجاه مدرسة دولية بالتجمع تُدرس الشذوذ الجنسي

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إجراء عاجل من "دي دي مصر" بعد واقعة "فتاة الشروق"

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