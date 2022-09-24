دي نهايتها.. منى زكي تكشف قطع علاقتها وزوجها أحمد حلمي بـ أحمد السقا

السبت، 24-09-2022
08:55 ص
حلت الفنانة منى
زكي، ضيفة على الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، وتحدثت منى
عن كواليس حياتها الشخصية وبدايتها الفنية.
وتحدثت منى زكي
عن علاقتها بالفنان أحمد السقا
، قائله: "أحمد السقا
عشرة عمر طويلة، وكصحاب دائما
بنتخانق وشادين مع بعض ومفهوم من المكالمة إن دي نهايتها مش هنتكلم شويه".
وأضافت:
"السقا أطيب بنى آدم أنا شفته فى حياتى، من أطيب الشخصيات وأكتر حد فى جيلنا منح
فرصة لفنانين فى بداية مشوارهم، وهذا ما حدث معي فى تيمور وشفيقة".
وخلال الأيام الماضية قام الفنان أحمد حلمي
بحذف الفنان أحمد السقا
من حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، كما فعل الأخير نفس
الأمر.