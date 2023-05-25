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توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن اللاعب الهارب أحمد بغدودة

ت
أحمد بغدادة
الخميس، 25-05-2023 09:03 ص

 

قال الإعلامي حسام الدين حسين، إنه ‏بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن الأكاديمية الوطنية للتدريب تدعو اللاعب المصري أحمد بغدودة لتلقي منحة تدريبية.

 

وتابع  حسام الدين حسين خلال برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هذا خبر مفرح فيما يخص قضية اللاعب المصري أحمد بغدودة وما أثير حول هذه القضية اثناء وجوده في تونس لمشاركته في بطولة إفريقيا والفوز بالميدالية الفضية ثم اختفى وترددت الأقاويل أنه ذهب إلى فرنسا وهرب من المعسكر.

 وأضاف ان في لفتة إنسانية من الرئيس السيسي أعطي تعليمات للأكاديمية الوطنية للتدريب لدعوة اللاعب أحمد بغدودة لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له ولموهبته.

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