خالد الجندي: المرأة أولى بالعمل من الرجل

الثلاثاء، 02-05-2023
12:41 م
أشاد الشيخ خالد الجندي
، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،
بقرار الرئيس السيسى، خلال احتفالية عيد العمال، الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات
الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة،
قائلا: "أظن بقى مفيش حد ينكر إن فى أعمال لا تستطيع أن تعملها المرأة، ليس بسبب
عدم قدرتها على فعلها، وإنما بسبب اقصائها من هذه الأعمال، وطلبات التوظيف".
وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"،
المذاع على فضائية "dmc"،: "المرأة الحقيقة أولى
من الرجل من العمل، ليه عشان عندنا 65% من المرأة المعيلة تقوم بالإعالة، وبتصرف على
بيتها وأولادها وأمها وأبوها وأحيانا زوجها، حتى لو كده بقوم بأعمال كثيرة فى بيتها".
وتابع:" وبالتالى لو أخذت كل حقوقها فى العمل كاملة
غير منقوصة يبقى كده إحنا بننقذ المجتمع، وأى راجل ناجح وحقق علم أو مال أو شهرة وراه
أم أو زوجة أو أخت أو ابنة طيبة، هى اللى حققت له الاستقرار فى البيت، وبالتالى لازم
حق السعايا للزوجة".